AEX hoger na uitzonderingen bij importheffingen Trump

De Amsterdamse AEX-index is maandag met winst geopend. Beleggers in Europa verwerkten het nieuws dat er tijdelijke uitzonderingen komen bij de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump voor onder meer smartphones, geheugenchips, computers en andere elektronica. Daarmee is een verdere escalatie van de wereldwijde handelsoorlog van Trump even op de lange baan geschoven.