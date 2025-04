AFP: Italiaanse regering gaat groeiverwachting halveren

Volgens de ingewijde gaat de regering van premier Giorgia Meloni nu uit van een groei in 2025 met 0,6 procent, tegen een eerder voorspelde 1,2 procent. Italië, de derde economie van de eurozone, is een belangrijke exporteur naar de Verenigde Staten en heeft daarbij een hoog handelsoverschot. Van de Italiaanse export gaat ongeveer 10 procent naar de VS, zoals machines, modeproducten, drank, levensmiddelen, chemicaliën en farmaceutische producten.

Meloni is van plan volgende week naar Washington te gaan om te praten met Trump. Zij heeft gezegd dat een handelsoorlog tussen Europa en de VS geen winnaars oplevert. Ze waarschuwde ook tegen paniek over de heffingen.