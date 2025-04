Ook Republikein in Huis wil meer controle over importheffingen

De kans wordt klein geacht dat zo’n wet wordt aangenomen, maar het voorstel illustreert wel dat onder Republikeinen sprake is van ongemak over het economische beleid van hun partijgenoot Trump. In de Senaat, de Amerikaanse Eerste Kamer, steunen enkele Republikeinen een vergelijkbaar plan om het Congres verregaande zeggenschap te geven over importheffingen. Nieuwe heffingen moeten volgens dat voorstel binnen 60 dagen parlementaire goedkeuring krijgen, anders verlopen ze.

Trump onthulde de importheffingen voor tal van landen en de EU deze week op zijn ‘Liberation Day’ (Bevrijdingsdag). Het Witte Huis stelt dat de president duidelijk heeft gemaakt aan de wereld dat „de tijd van economische overgave voorbij is”.