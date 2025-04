ByteDance spreekt van onopgeloste kwesties rond TikTok-deal in VS

„ByteDance is in gesprek met de regering van de VS over een mogelijke oplossing voor TikTok VS. Er is geen overeenkomst gesloten”, aldus het bedrijf in een statement. „Er zijn belangrijke kwesties die moeten worden opgelost. Elke overeenkomst moet worden goedgekeurd volgens de Chinese wet.”

Door een vorig jaar aangenomen wet werd TikTok op 19 januari verboden in de VS, omdat ByteDance voor die datum geen Amerikaanse koper had gevonden. Trump schortte dat verbod een dag later op om te voorkomen dat TikTok op zwart zou gaan.