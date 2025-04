Meer aandacht voor geld nodig op scholen, zegt ABN AMRO-directeur

„We kunnen niet in een weekje als banken compenseren wat jongeren gewoon niet meer leren”, zei ze donderdag op een bijeenkomst met journalisten in Amsterdam.

Een groot probleem volgens haar is ‘buy now, pay later’, oftewel achteraf betalen via afbetaalapps. Daarover sprak ze met een collega, die tijdens zo’n gastles had gevraagd wie van de scholieren dit had gebruikt. „Dat was een kwart van de klas.”

Dit voorbeeld raakt volgens Vreugdenhil de kern van het probleem: het is niet toegestaan om buy now pay later aan te bieden aan minderjarigen, toch wordt het gebruikt. Ook gebruiken jongeren soms hun studielening om te investeren in crypto’s.