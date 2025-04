ACM: aanleg glasvezelkabels blijft achter in sommige gebieden

Vergeleken met andere provincies, liggen Groningen, Friesland en Zeeland iets achter op de rest van het land in het voorzien van huishoudens van glasvezel, een snellere vorm van internet. In vijf plaatsen is de dekking minder dan 10 procent. Het betreft Gulpen-Wittem en Voerendaal in Limburg, Oostzaan en Enkhuizen in Noord-Holland en het Zeeuwse eiland Noord-Beveland.

„Glasvezel is in razendsnel tempo uitgerold. In sommige gebieden liggen er zelfs meerdere kabels, wat goed is voor de concurrentie en consumenten veel keuzevrijheid geeft. Helaas zijn er ook plekken waar de opties nog beperkt zijn”, zegt Manon Leijten, bestuurslid van de ACM.

Inmiddels hebben 8,3 miljoen huishoudens toegang tot een glasvezelnetwerk en 3,2 miljoen daarvan hebben ook daadwerkelijk een abonnement. Het aantal abonnees dat via glasvezel toegang heeft tot internet, steeg daarmee in het vierde kwartaal met 5,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

In gebieden waar geen glasvezelkabels liggen, zijn wel vaak draadloze alternatieven beschikbaar voor snel internet zoals het mobiele 5G-netwerk.