VS dreigen met nog hogere heffingen bij vergeldingsmaatregelen

Trump kondigde in een persconferentie voor het Witte Huis „wederkerige” importheffingen aan. Landen die de VS handelsbarrières opleggen in de vorm van bijvoorbeeld importbelastingen of nadelige regelgeving, legt hij importheffingen op. Landen waarmee de VS het grootste handelstekort hebben, krijgen de hoogste tarieven opgelegd. Andere landen krijgen te maken met een basisheffing van 10 procent.