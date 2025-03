LEGO klaagt Nederlands bedrijf aan om betonnen ‘legoblokken’

Op zijn website adverteerde Betonblock bijvoorbeeld voor mallen met een „noppensysteem vergelijkbaar met legosystemen”. Formeel werd het bedrijf ook geregistreerd onder de naam Legobeton, stippen advocaten van LEGO aan in de rechtbank van Den Haag. In totaal vond LEGO ruim duizend internetpagina’s van Betonblock waarop de naam onterecht zou zijn gebruikt.

De kracht van het merk LEGO heeft daaronder te lijden, vindt het speelgoedbedrijf, omdat het grote publiek de naam als algemene term ziet voor stapelbare blokken. „Als iedereen dit doet, verwordt dit tot soortnaam en staat LEGO met lege handen”, zei advocaat Jeroen Boelens. Tegelijkertijd profiteert Betonblock onterecht van alle klanten die op zijn site terechtkomen na te hebben gezocht op de naam van de blokjes, stelt hij.

Betonblock stelt dat het wel meevalt met de schade aan het bekende speelgoedmerk. „Er is werkelijk niemand die denkt dat LEGO naast het bekende speelgoed ook grote betonblokken verkoopt”, zei advocaat Jesse Hofhuis, die ook verwijst naar andere merknamen in het dagelijks taalgebruik zoals „wij van wc-eend, een playmobilkapsel, ferrarirood”.

Dat bepaalde betonblokken in de bouw al decennialang naar LEGO worden vernoemd is volgens hem niet de schuld van Betonblock. Het bedrijf moet de naam wel gebruiken om via Google vindbaar te zijn voor potentiële klanten uit de hele Europese Unie, stelt Hofhuis. Zou Betonblock daarmee stoppen, dan kost dat te veel klandizie. Alleen als de rest van de branche hetzelfde doet, is het volgens hem acceptabel om op de eisen van LEGO in te gaan.

De rechter doet 25 april uitspraak.