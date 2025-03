Sportmerk Lululemon onderuit op Wall Street na resultaten

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de Amerikaanse importheffingen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 42.166 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 5671 punten en techbeurs Nasdaq daalde 0,6 procent tot 17.695 punten.

Donderdag daalden de Amerikaanse beurzen licht na de aankondiging van president Donald Trump om importheffingen van 25 procent in te voeren op alle auto’s en auto-onderdelen die buiten de Verenigde Staten worden gemaakt. De heffingen breiden de handelsstrijd die Trump voert met belangrijke handelspartners van de VS verder uit.

Beleggers wachten verder vooral op wat Trump volgende week gaat doen. De president wil op 2 april namelijk heffingen invoeren tegen landen die invoertarieven hanteren voor Amerikaanse producten. Die heffingen zullen waarschijnlijk leiden tot tegenmaatregelen van handelspartners en een verdere escalatie van de handelsoorlog.

Daarnaast werd gereageerd op nieuwe inflatiecijfers. Zo bleek dat de zogeheten PCE-kernindex voor persoonlijke uitgaven in februari is uitgekomen op 2,8 procent. Dat was iets meer dan verwacht. Bij dit inflatiecijfer worden de prijsveranderingen van persoonlijke consumptieve bestedingen gemeten van een breed pakket goederen en diensten.

Het inflatiecijfer speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Op de beurzen wordt gevreesd dat de importheffingen van Trump de inflatie in de VS zullen aanjagen en de centrale bank daardoor de rente langer ongewijzigd zal laten.