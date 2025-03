Verliezen op Europese beurzen door zorgen om handelsstrijd Trump

BMW, Volkswagen en Mercedes-Benz gingen met verliezen tot bijna 3 procent de handel uit in Frankfurt. In Parijs verloor Stellantis, bekend van merken als Opel, Peugeot en Fiat, ruim 4 procent. In Amsterdam was staalconcern ArcelorMittal met een min van dik 4 procent de grootste verliezer bij de hoofdfondsen.

De belangrijkste beursgraadmeters in Europa gingen eveneens omlaag. De AEX-index aan het Damrak raakte 0,3 procent kwijt op 914,68 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt gingen de belangrijkste indexen tot 0,7 procent omlaag. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, steeg wel 0,1 procent tot 875,84 punten.

De Europese Unie beraadt zich nog op mogelijke tegenmaatregelen voor de VS. Europeanen willen volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock „geen handelsoorlog, zeker niet onder vrienden”. Brussel heeft zich volgens haar wel „grondig voorbereid om onze eigen markt, consumenten en industrie te beschermen als anderen internationale regels schenden”.

Het aandeel ArcelorMittal is doorgaans erg gevoelig voor handelstarieven. In auto’s zijn bovendien veel metalen verwerkt. Ook is bekend geworden dat branchegenoot British Steel zich opmaakt om de laatste twee hoogovens van het Verenigd Koninkrijk te sluiten.

Het Italiaanse automerk Ferrari won wel aan beurswaarde, met een plus van bijna 2 procent. Ferrari is van plan de prijzen van sommige van zijn auto’s in de VS met wel 10 procent te verhogen om de impact van de heffingen van Trump op te vangen. De Italiaanse fabrikant meldde ook dat de winstmarges mogelijk onder druk komen te staan. Maar het bedrijf houdt voorlopig vast aan eerder gestelde financiële verwachtingen voor het hele jaar.