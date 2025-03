Jansen: tot 150 miljoen compensatie bij direct vuurwerkverbod

Binnenland

Importeurs en verkopers van vuurwerk kunnen in totaal 100 tot 150 miljoen euro compensatie krijgen als er voor komende jaarwisseling een vuurwerkverbod komt. Dat verwacht staatssecretaris Chris Jansen (Milieu). Mocht het verbod in 2026 ingaan, dan zal maximaal 50 miljoen euro worden uitgekeerd. Bij een verbod na 2026 is geen compensatie meer nodig, omdat de overgangsperiode dan lang genoeg is voor ondernemers om hiermee om te gaan, schrijft de PVV-bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.