Bankaandelen en Shell zorgen voor verder herstel AEX

Het energieconcern kwam voorafgaand aan een beleggersdag in New York met nieuwe doelstellingen voor de komende jaren. Shell wil minder investeren dan in voorgaande jaren en meer kosten besparen. Het concern wil wel zijn positie op de markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) verder versterken.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot 0,6 procent hoger op precies 921 punten. De MidKap ging eenzelfde percentage omhoog, tot 875,32 punten. Ook elders in Europa zat de stemming er goed in. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,1 procent.

Beleggers zijn in afwachting van verdere ontwikkelingen rond het Amerikaanse handelsbeleid. Zij kijken vooral uit naar 2 april. Die dag is door president Trump bestempeld als „bevrijdingsdag in Amerika”. Trump wil dan wederkerige importheffingen opleggen. Dat zijn heffingen tegen landen die invoertarieven op Amerikaanse producten hebben. Maandag zorgde de hoop dat de nieuwe ronde van Amerikaanse handelstarieven wat milder zou uitpakken dan gevreesd voor enige opluchting op de beurzen.

Een nieuwe tariefdreiging van Trump zorgde echter snel weer voor onzekerheid. Zo wil hij importheffingen van 25 procent opleggen aan elk land dat olie en gas koopt van Venezuela. Met die maatregel lijkt de president vooral China te willen treffen. Dat land is een belangrijke afnemer van ruwe olie uit Venezuela.

ABN AMRO werd 2,4 procent meer waard bij de hoofdfondsen nadat de Zwitserse bank UBS zijn koopadvies voor het aandeel herhaalde. ING ging aan kop met een koerswinst van 2,7 procent. Bierbrouwer Heineken bungelde onderaan met een verlies van 1 procent. Prosus zakte 0,3 procent door forse koersverliezen in de Chinese techsector. De techinvesteerder heeft een groot belang in internet- en gamebedrijf Tencent, dat bijna 2 procent verloor in Hongkong.

Bij de middelgrote bedrijven klom Air France-KLM 3,8 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie werd door beleggingsadviseur Redburn op de kooplijst gezet. Analisten van UBS haalden Air France-KLM daarentegen van hun kooplijst af.