Hornbach ziet winst niet groeien door stijgende kosten

Ondanks een „veelbelovend” voorjaarsseizoen is doe-het-zelfketen Hornbach terughoudend over de resultaten voor zijn hele boekjaar. Dit komt onder meer doordat de operationele kosten stijgen. „En de macro-economische en geopolitieke situatie is dermate onvoorspelbaar dat dit impact kan hebben op de toeleveringsketens en het consumentensentiment”, waarschuwt het bedrijf bij de presentatie van zijn jaarcijfers.