Europese consumentenorganisaties klagen over kosten handbagage

De directeur van de Consumentenbond, Sandra Molenaar, verwijst naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2014. Die bepaalde dat het tegen de regels is om passagiers te laten betalen voor een redelijke hoeveelheid handbagage. Spanje legde vorig jaar vijf luchtvaartmaatschappijen miljoenenboetes op. „Helaas is er sindsdien niets veranderd en is handbagage nog steeds een melkkoe voor luchtvaartmaatschappijen. Daarom roepen we de Europese toezichthouders op de kosten voor handbagage te onderzoeken en hiertegen op te treden”, zegt Molenaar.

Ze hoopt dat dit leidt tot transparantere ticketprijzen, zodat consumenten die beter met elkaar kunnen vergelijken.

De Belgische consumentenorganisatie Testaankoop spande vorige week een rechtszaak aan tegen Ryanair wegens vermeende misleidende praktijken bij het boekingsproces. Ryanair zou de rechten van consumenten schenden door geld te vragen voor het meenemen van handbagage.

Eind vorig jaar deed de Consumentenbond onderzoek onder ruim 11.000 mensen over handbagage. Toen vond 86 procent dat een rolkoffertje meenemen altijd gratis zou moeten zijn. Ruim de helft vond dat dit ook moet gelden voor een kleine tas.