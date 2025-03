Boeing stijgt op Wall Street na Amerikaanse miljardenopdracht

Het jachtvliegtuig is vooral bedoeld om een vijandelijke luchtmacht uit te schakelen en moet goed kunnen samenwerken met drones. Het wordt de opvolger van de F-22. Met de opdracht boekt Boeing een belangrijke overwinning op concurrent Lockheed Martin. Dat defensiebedrijf zakte 5,8 procent.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger tot 41.985,35 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent naar 5667,56 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 0,5 procent op 17.784,05 punten.

De beurshandel stond deze week vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank hield woensdag zoals verwacht het rentetarief onveranderd. Wel denkt de Fed dat de Amerikaanse economie dit jaar minder hard groeit dan eerder verwacht. Ook valt de inflatie iets hoger uit dan voorzien, mede door de impact van de importheffingen van president Donald Trump op de consumentenprijzen.

FedEx zakte 6,5 procent. De pakketvervoerder verlaagde zijn verwachtingen voor dit jaar. Door de economische onzekerheid is er volgens het bedrijf minder vraag van consumenten en ondernemingen voor het versturen van pakketten. FedEx wordt gezien als een economische graadmeter, aangezien het bedrijf een breed segment van de wereldeconomie bedient. Concurrent UPS verloor 1,6 procent.

Nike daalde 5,5 procent. De sportkledingfabrikant boekte afgelopen kwartaal bijna een derde minder winst dan een jaar eerder. Ook de omzet was opnieuw lager. Nike kampt al langer met tegenvallende verkopen. In een toelichting op de resultaten zei topman Elliott Hill vertrouwen te hebben dat Nike weer „op de juiste weg” is.

Tesla profiteerde op Wall Street van een oproep van eigenaar Elon Musk. Hij heeft werknemers van de elektrische autofabrikant opgeroepen om hun aandelen in Tesla te houden. Het aandeel van de autofabrikant is ruim 50 procent minder waard geworden in drie maanden tijd. Tesla klom vrijdag 5,3 procent.