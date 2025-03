29 maart geen treinen van en naar Amsterdam CS om werkzaamheden

NS past de dienstregeling aan en zorgt voor omreisroutes en vervangend vervoer. Reizigers wordt geadviseerd zoveel mogelijk buiten de spits te reizen.

Van 1 tot en met 13 april is de dienstregeling richting Muiderpoort en Weesp aangepast, waardoor er extra drukte is op de omreisroute tussen Utrecht en Amsterdam. Van 14 tot en met 23 april rijden er minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Amersfoort en Almere. Ook de dienstregeling van internationale treinen wordt aangepast.

Om reizigers te helpen zijn er extra NS-medewerkers op het station. Verder komen er extra omroepberichten en informatieborden. Een NS-vervoersbewijs is geldig in de metro en er rijden vervangende bussen.

Op 29 maart begint de tweede fase van een serie ingrijpende werkzaamheden aan CS. De sporen worden aangepast, om perrons breder en langer te kunnen maken. Ook worden de spoorbruggen bij de Oostertoegang vervangen.

Volgens regiodirecteur Harro Homan van ProRail gaat het om „een enorme logistieke uitdaging”, omdat tijdens de werkzaamheden andere delen van het station operationeel blijven. „Dit zorgt voor een zorgvuldig geregisseerde bouwlogistiek in een beperkte werkruimte.”

De werkzaamheden aan Centraal gingen in 2021 van start en duren tot omstreeks 2030. Door de verwachte stijging van het aantal treinreizigers op het station, van 200.000 naar 275.000 per dag in 2030, is meer ruimte nodig.