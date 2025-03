Brussel wil Europese spaarders aan het beleggen krijgen

Als dat geld op de kapitaalmarkt komt, kunnen bedrijven volop investeren en behalen burgers een beter rendement, zo stelt de Commissie in het woensdag gepubliceerde voorstel.

Ook via andere wegen wil de Commissie meer kapitaal aanboren. Ze hoopt dat onder meer pensioenfondsen willen investeren in defensie, schone energie of technologische innovatie. Bedrijven, ook kleine en middelgrote bedrijven, moeten makkelijker toegang tot kapitaal krijgen, zo wil de Commissie.

Ze wil ook obstakels wegnemen zodat banken van het ene EU-land makkelijker kunnen investeren in een ander EU-land.

De versnippering op de EU-kapitaalmarkten moet tevens worden aangepakt. Pas als de EU een geïntegreerd financieel systeem heeft, kan optimaal worden geprofiteerd van de interne markt, vindt de Commissie. Het financieel toezicht moet overal in de lidstaten hetzelfde zijn.

Dat kan „bijdragen aan het integreren van markten door barrières voor grensoverschrijdende activiteiten weg te nemen, een gelijk speelveld te creëren voor marktdeelnemers en het vertrouwen van investeerders te bevorderen”, zo staat in het plan.

Concrete voorstellen bevat het plan niet. Het is meer een strategie die de komende tijd verder moet worden uitgewerkt.

De Europese Commissie heeft al verschillende pogingen gedaan om tot een kapitaalmarktunie te komen. Dat is tot nu toe niet van de grond gekomen. Voor deze nieuwe poging, met een nieuwe naam, is de Commissie naar alle 27 EU-lidstaten gereisd en heeft de vraag gesteld hoe zij een toekomstige kapitaalmarktunie voor ogen zien. Dat had zij niet eerder gedaan. Normaliter legt de Commissie een voorstel aan de lidstaten voor.