Audi wil 7500 banen schrappen om kosten te besparen

Audi kampt met een verslechterende winstgevendheid en stijgende kosten. Het luxemerk van VW zegt dat de reorganisatie geen invloed heeft op fabrieksmedewerkers. „Audi moet sneller, wendbaarder en efficiënter worden. Wat duidelijk is, is dat dit niet mogelijk zal zijn zonder aanpassingen in het personeelsbestand”, verklaarde Audi-topman Gernot Döllner. Hij wil de komende jaren miljarden investeren in zijn Duitse fabrieken om de productie te verbeteren.

De verkopen van Audi daalden met 12 procent vorig jaar, vooral door een zwakke vraag in China.