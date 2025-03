TotalEnergies verdacht van dood door schuld in Mozambique

Economie

Justitie in Frankrijk heeft een rechter gevraagd een onderzoek te openen naar TotalEnergies in Mozambique. In het Afrikaanse land vond in 2021 een dodelijke aanval plaats in de havenstad Palma, in de buurt van een groot gasproject van TotalEnergies. Het Franse olie- en gasconcern wordt ervan beschuldigd personeel onvoldoende te hebben beschermd tegen de aanval.