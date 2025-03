Coalitieoverleg over EU-herbewapeningsplan later donderdag verder

De bewuste motie van JA21 kreeg steun van regeringspartijen PVV, NSC en BBB. Ze keren zich tegen delen van het plan van de Europese Commissie dat in totaal om 800 miljard euro gaat. PVV, NSC en BBB zijn tegen het versoepelen van de begrotingsregels en willen niet dat Europa schulden gaat maken om landen te helpen bij het versterken van de defensie. De VVD is laaiend over de tegenstem van de coalitiepartners.

Voor het voorstel van de Europese Commissie was een gekwalificeerde meerderheid voldoende, maar de 27 Europese leiders waren unaniem in hun steun. Volgens de oppositie hebben de drie coalitiepartijen de partijloze Schoof „voor de bus gegooid” en is zijn gezag in Brussel ondermijnd.

Woensdag was er ook al een „stevig gesprek” tussen de premier en de leiders van de PVV en BBB. Dat ging over de bekendmaking door Schoof dat volgend jaar 3,5 miljard euro steun naar Oekraïne gaat. De coalitiepartijen waren hiervan niet op de hoogte. Afgelopen vrijdag kwam het onderwerp ook al aan de orde in de ministerraad toen bewindslieden van PVV en BBB deze kwestie aankaartten.