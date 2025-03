Momenteel worden honderden wetsvoorstellen die te maken hebben met kunstmatige intelligentie in behandeling genomen in de Verenigde Staten. Volgens het bedrijf achter ChatGPT brengen die de technologische vooruitgang van Amerika in gevaar.

Tot nu toe is er nog weinig federale wetgeving voor de AI-sector. De regering-Trump wil over het algemeen terughoudend zijn met het reguleren van de technologie. Veel staten overwegen echter nieuwe maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van het terugdringen van deepfakes en vooroordelen in AI-systemen.

De suggestie van OpenAI staat in een vijftien pagina’s tellend document met beleidsvoorstellen dat donderdag werd gepubliceerd. Het wetenschapsbureau van het Witte Huis had gevraagd om publieke input, omdat de regering werkt aan nieuw beleid om de Amerikaanse dominantie in AI te behouden.

In de beleidsaanbevelingen herhaalt OpenAI ook de oproep aan de overheid om stappen te zetten in het ondersteunen van investeringen in AI-infrastructuur. Daarnaast pleit het bedrijf voor hervorming van het auteursrecht. OpenAI en andere AI-ontwikkelaars krijgen te maken met tal van rechtszaken over auteursrecht met betrekking tot de data die ze gebruiken om hun modellen te trainen.