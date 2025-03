Raad van State: Boetes vanwege voorschrijven ivermectine en hydroxychloroquine terecht

Dat oordeelt de Raad van State in vier uitspraken die woensdag openbaar werden gemaakt. Wel halveert de afdeling bestuursrechtsspraak de boetes, gelet op de „uitzonderlijke omstandigheden” van de pandemie. Eén arts moet bijna 3200 euro betalen, drie anderen 1500 euro.

Het off-label voorschrijven van geneesmiddelen betekent dat artsen medicijnen voorschrijven buiten de door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerde indicaties. De Geneesmiddelenwet staat dit alleen toe als daarover binnen de beroepsgroep protocollen of standaarden zijn ontwikkeld. Dat was hier niet het geval. Integendeel, er was juist een advies van de Nederlandse beroepsvereniging van huisartsen dat het gebruik van hydroxychloroquine en ivermectine afraadde. In dat geval biedt de wet artsen geen mogelijkheid voor het off-label voorschrijven van geneesmiddelen. En dus hebben ze de wet overtreden, aldus de afdeling bestuursrechtsspraak.