De gezondheidsinspectie heeft sinds de zomer zestien artsen een boete opgelegd wegens het verstrekken van medicijnen tegen Covid terwijl die daarvoor niet zijn geregistreerd. Het gaat om het in coronaverband omstreden ivermectine (tegen parasieten) en hydroxychloroquine (tegen met name malaria). De hoogste boete bedroeg bijna 13.000 euro en was voor een arts die deze medicijnen zo’n 150 keer voorschreef.