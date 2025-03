De op een na grootste economie van de eurozone groeit dit jaar naar verwachting met 0,7 procent. In december werd nog uitgegaan van een voorspelde groei van 0,9 procent, wat ook al een neerwaartse bijstelling was.

Vorig jaar groeide de Franse economie nog met 1,1 procent. In 2026 en 2027 worden groeipercentages van respectievelijk 1,2 en 1,3 procent verwacht. De vooruitzichten bevestigen volgens de centrale bank dat het onwaarschijnlijk is dat de Franse economie in een recessie belandt.

De centrale bank benadrukt dat er nog steeds veel onzekerheid heerst rond de voorspellingen, vanwege het Amerikaanse handelsbeleid en mogelijke Europese reacties daarop.