Door de aanvaring tussen de twee schepen op de Noordzee, ter hoogte van de Engelse stad Hull, lekt volgens de beheerder van de tanker vliegtuigbrandstof in zee. De omvang is nog onduidelijk.

Landen rond de Noordzee hebben in het Verdrag van Bonn afgesproken dat zij na bijvoorbeeld olierampen op zee samenwerken als dat nodig is. De bestrijding van milieuverontreiniging is een nationale aangelegenheid, totdat het land in kwestie besluit om op basis van het verdrag de hulp van andere landen in te roepen, legt de woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. Dat is nog niet gebeurd.

Rijkswaterstaat beschikt over verschillende middelen om olieverontreiniging te bestrijden.