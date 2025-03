Twee mannen mogelijk betrokken bij brand in Heemstede

Het gaat om twee mannen van allebei ongeveer 1,80 meter lang, met beiden een stevig postuur, een baardje en kort haar. De politie vraagt getuigen zich te melden. Eerder zei de politie dat de melding ook was uitgestuurd omdat er zorgen waren om hun gezondheid.

In het complex aan de Burgemeester van Lennepweg is na de brand een drugslab gevonden. Daar lagen enkele tientallen kilo’s aan drugs, mogelijk crystal meth. „Het heeft er alle schijn van dat de brand is ontstaan in de flat waar later het drugslaboratorium is aangetroffen. De politie is met name geïnteresseerd in de bezoekers van de betreffende flatwoning, ook gedurende lange tijd.”

De bewoners van twintig woningen die vanwege de brand ontruimd moesten worden, kunnen naar verwachting maandag weer terug naar huis. Twee mensen moesten met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis. „Na behandeling konden zij huiswaarts”, aldus de politie maandag.