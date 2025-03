Bewoners van 20 woningen Heemstede zondag niet terug na brand

Het vuur brak uit in een appartementencomplex aan de Burgemeester van Lennepweg. De brand was snel onder controle. Twee mensen zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gegaan. De precieze schade aan het gebouw is nog onbekend. Volgens een woordvoerder moet ook worden gekeken of het gebouw bouwkundig veilig genoeg is.

De politie bevestigt na berichtgeving van NH Nieuws dat de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) aanwezig is. De LFO komt bijvoorbeeld in actie als een drugslab ontmanteld moet worden of als ergens gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen. De woordvoerder wil niet zeggen waarom de LFO op de locatie in Heemstede nodig is. Het onderzoek loopt nog, er is geen vermoeden van brandstichting, wordt gemeld.

Zondagmiddag is ook een Burgernetmelding verspreid voor twee mannen die gezien zijn tijdens de brand. De woordvoerder legt uit dat zij geen verdachten zijn, maar dat de politie zich zorgen maakt om hun gezondheid. „We willen ze graag spreken.”

Bewoners van het naastgelegen woonzorgcentrum werden tijdelijk elders ondergebracht. Zij konden in de loop van de middag weer terugkeren. De politie verzocht familieleden of vrienden die de bewoners van het woonzorgcentrum willen bezoeken, pas na 19.00 uur langs te komen. Zo kregen het personeel en de bewoners „de tijd en ruimte om rustig terug te keren”.