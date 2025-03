Nicolaasbasiliek Amsterdam kathedraal en Amsterdam bisschopsstad

Dat het gebouw bij het Centraal Station een kathedraal is geworden, is een cadeau van paus Franciscus voor het 750-jarige Amsterdam. De Sint-Bavokathedraal in Haarlem blijft de hoofdkerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De kerk in Amsterdam heeft de zogenoemde titel van ‘co-kathedraal’ gekregen.

Vorige maand werd het cadeau van de paus al wereldkundig gemaakt, zaterdag waren de zetelinname en de feestelijkheden. „Het was heel feestelijk, iedereen was zeer goed gemutst”, aldus pastoor-deken Eric Fennis. Onder de aanwezigen waren Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma, staatssecretaris Teun Struycken van Rechtsbescherming en commissaris van de Koning in Noord-Holland Arthur van Dijk.

De viering duurde ongeveer anderhalf uur en „alles is verlopen zoals gewenst”, aldus Fennis over de historische dag.