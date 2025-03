Schoof over ruzie Oekraïne-steun: soms moet je snel schakelen

Die partijen voelden zich overvallen en ook vrijdagochtend voorafgaand aan de ministerraad was er woede richting Schoof. „Hier gaan we een stevig gesprek over voeren”, zei PVV-vicepremier Fleur Agema. Donderdag zei Henk Vermeer (BBB) al dat hij opheldering wilde van de premier. Vermeer vermoedde een ‘een-tweetje’ tussen Schoof en VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Zij diende tijdens het debat een motie in om steun te krijgen voor de miljarden. Die kreeg zij onder meer van GroenLinks-PvdA. De PVV en BBB stemden donderdagochtend tegen.

Schoof benadrukte op zijn persconferentie vrijdag het belang van de miljardensteun, maar wilde er verder niet op ingaan. „We hebben er goed over gesproken in de ministerraad”, zei hij. Volgens hem is er geen discussie dat de 3,5 miljard euro er ook daadwerkelijk komt. „Dat bedrag staat.”

De premier betwist dat de eenheid van kabinetsbeleid doorbroken was, toen vicepremier Agema haar ongenoegen over de gang van zaken uitsprak. „Men heeft dan vanuit zichzelf gereageerd”, duidde Schoof haar uitspraken. Hij benadrukte dat het volledige kabinet er nu achter staat, en hoopt snel ook de Kamerfracties van de PVV en BBB mee te krijgen. Hij zei dat hem daar „veel aan gelegen is”.

De premier raakte zichtbaar geïrriteerd op de persconferentie toen werd doorgevraagd over de kwestie. „Niet weer hè”, en „sjonge”, verzuchtte hij toen werd gevraagd of ministers Ruben Brekelmans (Defensie) en Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) op de hoogte waren voordat zij woensdag begonnen aan het debat erover. Schoof liet doorschemeren dat hij zelf veel initiatief nam bij de aankondiging, omdat hij de dag erna op de Brusselse top „een signaal” wilde geven dat Nederland Oekraïne steunt. „Dat is er echt aan de hand, daar gaat het échte gesprek over.”