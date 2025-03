ProRail bereidt zich voor op oorlogssituatie

De spoorwegbeheerder is bijvoorbeeld bezig de belangrijkste goederencorridors gereed te maken, zodat daar langere treinen overheen kunnen rijden. Ook bekijkt ProRail waar met bredere treinen gereden kan worden, omdat defensiematerieel soms te breed is.

ProRail heeft dus nog geen echt oorlogsplan, maar wil daar wel aan werken. Dat protocol moet volgens de spoorwegbeheerder onder meer zorgen voor een lossere omgang met bestaande regels om militaire transporten indien nodig voorrang te kunnen geven op het spoor.

Tijdens een oorlog is infrastructuur van „essentieel belang”, aldus ProRail. „Via het spoor worden mensen geëvacueerd, wordt humanitaire hulp geboden en er vindt militair transport plaats. Dat zullen ook wij moeten doen in oorlogstijd.”

Ook waterleveringsbedrijven zijn voorbereid, zegt de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin). De bedrijven moeten iedere vier jaar hun zogenoemde leveringsplannen opstellen. Dat is onlangs gebeurd en daarbij zijn de plannen bijgewerkt aan de huidige omstandigheden en verwachte bedreigingen. „We staan zeker op scherp, maar dat stonden we altijd al”, zegt een woordvoerder van de Vewin.