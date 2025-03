Provincie Groningen zet streep door zonnepark in Noordbroek

Binnenland

De provincie Groningen geeft geen toestemming voor een zonnepark van ruim 60 hectare in Noordbroek, een plaats in de gemeente Midden-Groningen. Het park ten oosten van de N33 zou het „grootschalig open landschap” te veel aantasten. Het besluit komt niet als een verrassing, aangezien de huidige coalitie met onder meer BBB heeft afgesproken dat er voor grootschalige wind- en zonneparken op land geen ruimte is in Groningen.