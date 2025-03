AEX-index zakt door zorgen over Amerikaanse importheffingen

Ook China sloeg terug met heffingen van 10 tot 15 procent op bepaalde landbouwproducten uit de VS. China reageerde eerder al met wederkerige importheffingen op de extra Amerikaanse tarieven voor Chinese goederen, die in februari werden ingevoerd. De handelsstrijd tussen de VS en zijn belangrijke handelspartners lijkt daarmee verder op te laaien.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 922,28 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 869,89 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,3 procent.

Grote exportbedrijven stonden onder druk door de vrees voor een wereldwijde handelsoorlog. In Frankfurt gingen de Duitse autofabrikanten omlaag. Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 3,5 procent. IMCD was de sterkste stijger, met een plus van ruim 2 procent. De chemicaliëndistributeur werd door de Britse bank HSBC op de kooplijst gezet.

Olie- en gasconcern Shell leverde dik 3 procent in. De olieprijzen stonden onder druk na het besluit van oliekartel OPEC+ om meer olie op te pompen. Lange tijd beperkte de groep van belangrijke olielanden juist de productie, om de prijzen hoog te houden. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot 3 procent, na een forse koersval van AI-chipbedrijf Nvidia op Wall Street.

In de MidKap steeg Allfunds ruim 7 procent. Het Spaanse investeringsplatform boekte afgelopen jaar een recordomzet. Ook keert het bedrijf meer dividend uit en gaat het eigen aandelen inkopen.

TKH won 1,2 procent. De technologiegroep boekte minder omzet in 2024. Topman Alexander van der Lof sprak desondanks van een sterk jaareinde. Ook rekent hij voor dit jaar weer op groei, mede dankzij het sterke orderboek en kostenbesparingen.

Nedap steeg 3 procent. De apparatenproducent Nedap zag de omzet vorig jaar licht dalen. Volgens topman Ruben Wegman lieten de belangrijkste markten van het bedrijf in de tweede jaarhelft wel een verbetering zien. Hij verwacht dat die trend zich dit jaar zal voortzetten.