Visdeurbel gaat voor vijfde keer aan en heeft wereldwijd fans

Het water warmt in het voorjaar op, waardoor de vissen gaan trekken om zich voort te planten, vertelt stadsecoloog Anne Nijs. „De sluis is eigenlijk de enige weg die ze kunnen nemen. Eerder zagen we daar wekenlang allerlei grote vissen wachten. Dan kunnen ze opgegeten worden door andere vissen en vogels.” Door de visdeurbel worden jaarlijks nu een paar duizend vissen doorgelaten.

Elk jaar lijkt de visdeurbel nog populairder te worden, zegt de stadsecoloog. Zo ziet Nijs veel fanmail. „Vanmorgen vertelde iemand dat ze een feest wil geven ter ere van de visdeurbel en zich dus afvroeg wanneer de deurbel precies live ging. En we krijgen veel mensen die een moeilijke periode hadden in hun leven. Ze zeggen vaak erg rustig te worden van de onderwaterbeelden.”

Nijs laat ook een bericht zien van een werknemer in een 911-centrale in Canada. Een van de zes computerschermen vertoont de beelden van de visdeurbel. „We werken diensten van twaalf tot achttien uur en de visdeurbel is verreweg de beste stressverlichting tijdens zo’n dienst”, laat de medewerkster weten, die de sluis deze zomer met eigen ogen wil zien in Utrecht.

De visdeurbel wordt elk jaar weer ingezet, verwacht Nijs. In principe is dat van begin maart tot eind mei. „Maar afgelopen jaar hebben we de visdeurbel een maand langer aan laten staan, omdat mensen er zoveel plezier aan beleefden.”