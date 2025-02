Spoorbonden België kondigen 18 stakingsdagen aan

Spoorbonden ACOD Spoor en ACV-Transcom roepen alle spoorwegmedewerkers op om 17 maart het werk neer te leggen. De overige stakingsdagen zijn nog niet bekend, maar worden gepland van april tot en met juli. In die periode zal het spoorpersoneel elke maand vier dagen het werk neerleggen. Op 31 maart nemen de spoorbonden deel aan een algemene staking van openbare diensten in België.

Volgens de vakbonden wil de regering de komende vijf jaar 675 miljoen euro bezuinigen op de NMBS. Voorzitter Günther Blauwens van ACOD Spoor ziet geen andere optie dan staken. „Er wordt al 20 jaar bespaard op het spoor en de stiptheid daalt al die tijd”, zegt hij. „Zelfs bij een minimale dienst worden de treinstellen beperkt. Iedereen ziet dat het verkeerd gaat.” Naast de bezuinigingen voeren de bonden ook actie tegen nieuwe pensioenmaatregelen.

Op dit moment wordt gestaakt van 21 februari tot en met zondag. De NMBS waarschuwt op haar website dat er als gevolg daarvan minder treinen rijden. „Op basis van het beschikbare personeel zullen we een alternatieve treindienst opstellen”, aldus de spoorwegmaatschappij, die zegt achter de acties te staan. Wel meldt NMBS „de gevolgen voor de 900.000 reizigers die elke dag vervoerd worden” te betreuren.

De NS waarschuwde eerder al dat Nederlandse treinreizigers er door de huidige staking rekening mee moeten houden dat er minder of geen treinen de grens over gaan, afhankelijk van het traject. Volgens een NS-woordvoerster is het nu nog te vroeg om de impact van de nieuwe stakingsgolf in te schatten. Zodra daar meer over bekend is, zullen reizigers worden geïnformeerd.