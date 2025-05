Vietnam houdt vast aan groeidoelen ondanks handelsoorlog

Vietnam houdt vast aan zijn economische groeidoelstellingen, ondanks de forse importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump het land in het vooruitzicht heeft gesteld. Premier Pham Minh Chinh herhaalde in een toespraak tot de Nationale Vergadering in Hanoi dat de regering nog steeds rekent op minstens 8 procent groei dit jaar en meer dan 10 procent groei in de komende jaren.