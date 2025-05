Mijnbouwer claimt grootste koperontdekking in dertig jaar

De ontdekking vond plaats in het Filo del Sol-project waarbij Lundin samenwerkt met het Brits-Australische BHP Group. De boringen zijn nog gaande en de geschatte omvang van de afzetting kan volgens het bedrijf nog oplopen.

Het kost waarschijnlijk wel vele jaren en miljarden dollars om de mijn te ontwikkelen. Nieuwe kopermijnen zijn tegenwoordig steeds moeilijker en veel kostbaarder om te exploiteren, want ze liggen vaak in niet zo toegankelijk gebied. Maar de wereldwijde vraag naar het metaal stijgt naar verwachting, omdat voor koper ook een belangrijke rol is weggelegd in de energietransitie.