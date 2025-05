Trump wil Powell niet ontslaan bij Fed voor einde termijn in 2026

In een interview op NBC News, dat zondag wordt uitgezonden, zei Trump dat Powell geen fan van hem was, maar dat hij verwachtte dat de Fed op een gegeven moment de rente zou verlagen.

Toen de president werd gevraagd of hij Powell zou ontslaan voordat diens termijn als voorzitter in 2026 afloopt, gaf Trump zijn duidelijkste ontkenning tot nu toe: „Nee, nee, nee.” Waarom zou ik dat doen? Ik kan de persoon over een korte periode toch vervangen”, voegde hij daaraan toe.

Trump zinspeelde eerder nog op een ontslag van Powell. Dat zorgde voor onrust op Wall Street, omdat beleggers vreesden dat de onafhankelijkheid van de centrale bank in gevaar zou kunnen komen.

De president verdedigde in het interview ook zijn handelsbeleid en stelde dat bedrijven al beginnen met het verplaatsen van productie naar de Verenigde Staten. Hij voegde eraan toe dat hij niet uitsluit importheffingen permanent te maken.

Trump werd ook weer gevraagd of hij overwoog zich kandidaat te stellen voor een derde termijn, hoewel dit door de grondwet verboden is. Eind maart zei hij nog dat „veel mensen willen dat ik het doe”, maar dat het te vroeg was om een beslissing te nemen. Zondag leek hij het uit te sluiten.

„Dit is niet iets waar ik naar uitkijk”, aldus Trump, die vicepresident JD Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio noemde als mogelijke opvolgers.