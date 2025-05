Olieprijzen zakken na nieuwe productieverhoging OPEC+

De prijs van Amerikaanse olie zakte bijna 4 procent tot iets meer dan 56 dollar per vat. Een vat Brentolie, de olie uit onder meer het Midden-Oosten en de Noordzee, daalde 3,5 procent tot meer dan 59 dollar. De prijs van een vat ruwe olie daalde in april al tot het laagste niveau sinds 2021 door de vrees dat de handelsoorlog de wereldwijde economische groei zal remmen en daarmee ook de vraag naar olie. Olie is dit jaar al ongeveer 20 procent goedkoper geworden en is daarmee een van de slechtst presterende grondstoffen van 2025.

Het kartel, dat wordt geleid door Saudi-Arabië en Rusland, verhoogde in mei ook al de productie. Daarmee werden de eerdere productiebeperkingen teruggedraaid die juist bedoeld waren om de prijzen te ondersteunen. Volgens bronnen is deze strategiewijziging ingegeven door frustratie van Saudi-Arabië over de structureel te hoge productie van leden als Kazachstan en Irak. Door de olieprijzen te laten dalen, hopen ze deze landen financieel onder druk te zetten en tot meer discipline te dwingen. President Trump, die later deze maand naar het Midden-Oosten reist, had OPEC+ ook opgeroepen de productie te verhogen en te helpen de energieprijzen te verlagen.

De daling van de energiekosten zal worden verwelkomd door centrale bankiers, onder wie die van de Amerikaanse Federal Reserve die deze week vergaderen over de rente. De centrale banken vrezen dat de handelstarieven van Trump de inflatie weer zullen aanwakkeren. Goedkopere olie en aanverwante producten, waaronder benzine, zouden echter een deel van de verwachte impact van de tarieven op de consumentenprijzen kunnen compenseren. Ook automobilisten profiteren van lagere prijzen aan de pomp.