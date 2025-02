Hoekstra: EU zal tanden laten zien bij handelsoorlog VS

Economie

Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat en Schone Groei) vindt dat een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Europa moet worden vermeden. Dat is in het belang van de VS en van Europa. Maar als die handelsoorlog er wel komt, „zullen wij ook onze tanden moeten laten zien”, zei Hoekstra donderdag in het radioprogramma Sven op 1.