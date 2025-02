Raad van State: opvang asielzoeker op Schiphol was rechtmatig

Een woordvoerder van de raad verwacht dat de afdeling in toekomstige beroepszaken hetzelfde zal oordelen.

Door de uitspraak wordt een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag terzijde geschoven. Die oordeelde eind vorige maand na een bezoek ter plaatse dat het Justitieel Complex Schiphol wél te veel weg had van een gevangenis. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ging vervolgens in beroep tegen de uitspraak.

Op Schiphol verblijven ongeveer 150 asielzoekers. Elke nacht tussen 22.00 uur en 08.00 uur worden zij opgesloten in een cel, met de deur op slot. Ze worden beperkt in het gebruik van hun smartphones, kunnen zich niet vrij door een deel van het gebouw bewegen en hebben niet veel opties om te luchten. De asielzoekers kunnen in de gangen en bij de trappen gevangenen uit een andere vleugel van het gebouw tegenkomen.

Toch zijn er volgens de raad voldoende verschillen met het opvangregime van mensen die gevangen zitten in het complex. De hoge rechter benoemt dat de twee groepen van elkaar gescheiden blijven. Bovendien worden de asielzoekers korter opgesloten en mogen zij vaker luchten. In een beroepszaak van een vreemdeling die vorig jaar op Schiphol landde vanuit Casablanca, kwam de raad in januari tot een vergelijkbaar oordeel.

De Raad van State heeft volgens de woordvoerder momenteel nog ongeveer 175 vergelijkbare zaken in behandeling. Daar komen naar verwachting nog een aantal zaken bij die nog bij een lagere rechtbank liggen. Uitspraken in beroepszaken kunnen soms van elkaar verschillen, omdat de individuele omstandigheden anders zijn. Maar in dit geval gaat de uitspraak over het opvangregime in het complex. Die is voor andere asielzoekers hetzelfde en daarom zal de hoge rechter ook in hun zaken niet anders oordelen, legt de zegsman uit.

De vergelijkbare zaken zullen vanaf nu „geclusterd” worden afgedaan volgens de woordvoerder, wat betekent dat in één uitspraak meerdere zaken worden behandeld.