Tweede aanhouding voor explosies ziekenhuis Beverwijk

Binnenland

De politie heeft maandag een 39-jarige man aangehouden in verband met de explosies bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk vorig jaar november. Begin dit jaar vond een derde explosie plaats bij het ziekenhuis aan de Vondellaan. Daarvoor werd een paar dagen later een 37-jarige man uit Beverwijk aangehouden.