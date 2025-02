Spoorstaking België zorgt ook in Nederland voor uitval treinen

Volgens een woordvoerder van de vervoerder gaat het in totaal om vier treindiensten die naar België rijden. De NS rijdt deze treinen samen met het Belgische zusterbedrijf NMBS. Het gaat om de Eurocity Direct die vanaf Lelystad via Amsterdam naar België gaat. Deze trein rijdt niet verder dan Rotterdam. Ook is er de Eurocity, die direct vanaf Rotterdam via Breda naar België gaat. Die rijdt grotendeels, ook naar België, aldus de woordvoerder. „Er vallen er wel een paar uit.”

Ook van de Eurostar, die vanaf Amsterdam naar Brussel en soms verder naar Parijs of Londen gaat, rijden de meeste treinen. Verder is er nog een stoptrein tussen Roosendaal en Antwerpen, waarvan een deel wel en een deel niet rijdt. „Dat staat in de reisplanner aangegeven.”