Rechtbank doet uitspraak in zaak Erasmusschutter

L. schoot op 28 september 2023 in de Rotterdamse wijk Delfshaven zijn buurmeisje Romy (14) en haar moeder Marlous (39) dood. Kort daarna beroofde hij in een collegezaal van het Erasmus MC docent en huisarts Jurgen Damen (43) van het leven door meerdere kogels op hem af te vuren. De moorden gingen gepaard met brandstichtingen in zijn eigen huis aan het Herman Dullaertplein en in het Erasmus MC.

Kort na de moord op Damen arresteerde de politie L. op het terrein van het ziekenhuis. De paniek was groot. L. stichtte niet alleen brand, ook bedreigde hij tal van aanwezigen in het Erasmus MC met een vuurwapen. Veel van de heftige gebeurtenissen in het Erasmus MC zijn vastgelegd door bewakingscamera’s. Zo is onder meer te zien hoe L. molotovcocktails vanaf een balustrade het studiecentrum in gooit.

Op de bewuste ochtend beschoot L. eerst Romy, direct nadat ze de voordeur op zijn aanbellen had geopend. Daarna stichtte hij brand in zijn eigen woning. Bij terugkeer in de woning van zijn buren schoot hij de op de grond liggende Romy door het hoofd. Vervolgens ging hij in de woning achter Marlous aan, die hij meerdere keren beschoot. Zij werd vermoord omdat ze bij instanties klaagde over het vreemde gedrag van L.

Nadat hij op de motor bij het Erasmus MC was aangekomen, ging hij naar het leslokaal van Damen. Hij schoot hem voor de ogen van studenten dood.

L. heeft verklaard dat hij aanvankelijk van plan was veel meer mensen te vermoorden. Wraak was de drijfveer achter zijn gewelddadige plannen, omdat hij zijn artsendiploma misliep. Volgens gedragskundigen is L. verminderd tot sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij lijdt aan een autismespectrumstoornis.