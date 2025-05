Politie verwijdert namen verdachten kunstroof Assen van website

De politie heeft de volledige namen en de foto’s van twee hoofdverdachten van de kunstroof in het Drents Museum in Assen van de website verwijderd. Dat is vrijdagochtend gebeurd, vlak voor aanvang van de eerste openbare zitting in de rechtbank in Assen. Douglas Chesley W. (36) en Bernhard Z. (35) uit Heerhugowaard staan daar terecht voor de diefstal van vier Roemeense kunstschatten op 25 januari.