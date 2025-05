OM-baas Otte: Weski wilde zelf in bunker in Zeist blijven

Voormalig advocaat Inez Weski wilde na haar eerste dagen in voorarrest niet worden overgeplaatst naar een andere gevangenis, zegt OM-baas Rinus Otte in een interview tegen De Telegraaf. Eerder schreef Weski in haar boek dat het tijdens haar verblijf in de ondergrondse bunker in Kamp Zeist voelde alsof ze „levend begraven” was.