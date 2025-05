Renovatie Van Brienenoordbrug wordt flink duurder

Begin vorig jaar bleek dat Rijkswaterstaat de aanbesteding van de renovatie opnieuw moest doen. Slechts een belangstellende partij had zich gemeld. Maar gedurende het overlegproces bleken de beoogde kosten van het project voor het Rijk te hoog.

De brug, waarvan de eerste boog stamt uit 1965, is aan het eind van zijn levensduur en is dringend aan groot onderhoud en vervanging toe. In de plannen wordt het oudste boogdeel vervangen door een nieuwe en wordt het andere brugdeel, dat in 1989 werd toegevoegd, gerenoveerd. Dagelijks rijden ongeveer 230.000 voertuigen over de brug. Per jaar passeren ongeveer 120.000 schepen en gaat de brug honderd keer open voor de scheepvaart.