Raadsleden steunen burgemeester Leiderdorp na online-intimidatie

Raadsleden van de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Voorschoten spreken hun steun uit voor de burgemeester van Leiderdorp, Tjarda Struik, nadat er eind maart een nepvideo met seksuele inhoud van haar was verspreid in appgroepen. „Het maken en verspreiden van dit soort materiaal is ver onder het niveau dat wij acceptabel vinden. Het is een persoonlijke pestaanval, diep kwetsend en misselijkmakend”, zeggen ze in een verklaring.