Dr. Hendriks (NGK) overleden, Albert van Bragt ook evangelist in Uden – en andere personalia

Overleden

Ds. A.N. Hendriks (NGK)

Dr. A.N. Hendriks. beeld RD, Henk Visscher

Ds. A.N. Hendriks, emeritus predikant binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK), is op 17 februari overleden. Aryjan Nicolaas Hendriks werd geboren op 7 januari 1934 in Hillegersberg. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1960 vrijgemaakt gereformeerd predikant in Goes. Daarna stond hij in Ommen (1964), Delft (1967) en Amersfoort-Centrum (1972). Ds. Hendriks ging in 1999 met emeritaat. Hij promoveerde in 1977 op ”Kerk en ambt in de theologie van A.A. van Ruler”. Ds. Hendriks was synodescriba in 1978 en synodevoorzitter in 1987 en dertien jaar (in deeltijd) universitair docent aan de Theologische Universiteit in Kampen.

Ds. W. Veen (PKN)

Ds. W. Veen, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 11 februari overleden. Wilken Veen werd geboren op 6 oktober 1953 in Leiden. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1982 hervormd predikant in Amsterdam (Amstelkerk). Daarna werd hij predikant in Amsterdam-Noord (Nieuwendam, 1997 en vanaf 1999 ook De Ark). Vanaf 2006 was hij daarnaast in deeltijd verbonden aan het Amsterdams Leerhuis Tenach en Evangelie. In 2008 stopte hij als predikant in Amsterdam-Noord en vanaf dat jaar was hij werkzaam als leerhuispredikant voor verschillende leerhuizen. Ds. Veen ging in 2020 met emeritaat. Hij promoveerde in 1991 op ”Collaboratie en Onderwerping. Het Duitse protestantisme in 1933”. Hij was bestuurslid en voorzitter van de G.H. ter Schegget Stichting en werkte voor de Dr. K.H. Miskotte Stichting aan de publicatie van de dagboeken van Miskotte. Ds. Veen publiceerde daarnaast, onder andere samen met prof. dr. G.C. den Hertog, (werk van en) over de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer.

Benoemd

Albert van Bragt

Evangelist Albert van Bragt. beeld Sjaak Verboom

Het bestuur van Stichting Het Levende Woord uit Uden heeft Albert van Bragt voor anderhalve dag per week benoemd als evangelist.

Van Bragt werkte van 2015 tot 2022 als evangelist van de christelijke gemeente Het Lichtbaken in Hoorn. Sinds dat jaar is hij missionair werker in Venlo, waar hij drie dagen per week in dienst is van het Leger des Heils.

Stichting Het Levende Woord is in 1993 gestart met evangelisatiewerk in het Noord-Brabantse Uden. De stichting houdt zich bezig met evangelisatie in Noord-Brabant, „waarbij Gods Woord als enige bron en leidraad dient”. Naast andere activiteiten is er elke zondagmorgen een kerkdienst.