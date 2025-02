Ds. W. Veen (PKN) overleden

Wilken Veen werd geboren op 6 oktober 1953 in Leiden. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1982 hervormd predikant in Amsterdam (Amstelkerk). Daarna werd hij predikant in Amsterdam-Noord (Nieuwendam, 1997 en vanaf 1999 ook De Ark). Vanaf 2006 was hij daarnaast in deeltijd verbonden aan het Amsterdams Leerhuis Tenach en Evangelie. In 2008 stopte hij als predikant in Amsterdam-Noord en vanaf dat jaar was hij werkzaam als leerhuispredikant voor verschillende leerhuizen. Ds. Veen ging in 2020 met emeritaat. Hij promoveerde in 1991 op ”Collaboratie en Onderwerping. Het Duitse protestantisme in 1933”. Hij was bestuurslid en voorzitter van de G.H. ter Schegget Stichting en werkte voor de Dr. K.H. Miskotte Stichting aan de publicatie van de dagboeken van Miskotte.