Grote brand in loods Sint Jansklooster, veel rookontwikkeling

De brandweer werd rond 13.00 uur gealarmeerd over de brand, die woedt aan de Heetveld in de gelijknamige buurtschap in Sint Jansklooster. Mensen die last hebben van de rook, krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te zetten.

Voor het gebied tussen Vollenhove, Sint Jansklooster en Heetveld is een NL-Alert afgegeven in verband met de „enorme rookontwikkeling”, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. „Door de wind stijgt de rook niet mooi op, maar blijft die een beetje laag.”